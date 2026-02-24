Traffico Roma del 24-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico intenso a Roma del 24 febbraio 2026 è causato da incolonnamenti su tutte le principali strade di accesso al centro. Le code si formano sulla Flaminia, tra Malborghetto e il raccordo, e sulla Salaria dall'aeroporto dell'Urbe. Lavori stradali riducono le corsie sul Raccordo Anulare, creando rallentamenti tra Casilina e Appia. Sulla Tangenziale est e sulla Pontina si verificano congestioni da Pomezia a Spinaceto, mentre via di Fioranello è chiusa a causa di una frana.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2026 ore 07:30

Luceverde Roma Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro in particolare code sulla Flaminia all'altezza di Malborghetto è più avanti dal raccordo via dei Due Ponti incolonnamenti poi sulla Salaria da Firenze all'aeroporto dell'Urbe Anche a causa di lavori che comportano una riduzione della sede stradale proprio all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sul Raccordo Anulare il cuore in carreggiata interna dalla Casilina all'appia in carreggiata esterna rallentamenti dalla Prenestina alla Tiburtina e rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti e code dalla Prenestina viale Castrense in direzione di San Giovanni è da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla Pontina rallentamenti e code da Pomezia a Spinaceto code anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle vi segnalo infine che per una frana è chiusa all'interno e via di Fioranello nelle due direzioni il trans consentito ai soli residenti come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Traffico intenso questa mattina a Roma. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Roma, 3 poliziotti arrestati per traffico stupefacenti; Roma, incidente sul Raccordo: scontro auto-moto, muore un centauro; Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla corda interna traffico intenso ... romadailynews.it Traffico Roma del 23-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma ritrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema sul Raccordo Anulare dove ci sono ... romadailynews.it Smantellato il traffico di visti dal Bangladesh. Oggi il Tribunale di Roma ha condannato quattro persone per un sistema di visti turistici o di lavoro venduti da 7.000 a 15.000 euro ciascuno. Sono stati accertati almeno 88 casi di immigrazione clandestina, passati - facebook.com facebook