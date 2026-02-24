Luceverde Lazio Buonasera Al momento troviamo coda per incidente sulla via Flaminia in uscita da Roma tra Corso di Francia e Saxa Rubra code per incidente anche sulla via Aurelia in entrata a Roma all'altezza di Malagrotta è sempre a Roma in tangenziale Ci sono code per incidente tra la Farnesina e la Salaria nelle due direzioni lungo la via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est Ci sono code per la presenza di un cantiere un cantiere aperto fino al prossimo 28 febbraio poi vi ricordo che sono in programma i lavori notturni sulla via Pontina è dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 17:30

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 17:30Lavori in corso e incidenti causano rallentamenti nelle strade del Lazio.

Webinar Rifiuti pericolosi in viaggio | 02/04/2025 | Omnisyst + Flashpoint

Temi più discussi: Traffico Lazio del 21-02-2026 ore 09:30; Via Cassia, riapre la galleria 'Le Chiavi': sbloccato il collegamento tra Lazio e Toscana; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Previsioni traffico-meteo weekend 13-15 febbraio 2026.

Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni a Roma code sul ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ... romadailynews.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook