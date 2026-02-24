Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico intenso sulla A24 a causa di lavori tra Castel Madama e Tivoli, che causano rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare si registrano code in carreggiata interna tra Roma Nord e la 24, mentre sulla via Appia persistono rallentamenti per lavori tra via Nemorense e via dei Laghi. La Pontina presenta congestioni tra Castel Romano e Spinaceto, e un'intera strada è chiusa a Fioranello per lavori temporanei. I disagi proseguiranno anche nelle ore notturne.

traffico lazio del 24 02 2026 ore 09 30
© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09:30

Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni a Roma code sul Raccordo Anulare a tratti in carreggiata interna della diramazione Roma nord alla 24 e dalla Casilina all'appia in carreggiata esterna code dalla Roma Fiumicino alla via del mare ancora code sulla Pontina da Castel Romano a Spinaceto verso Ma per una chiusa l'intera via di Fioranello tra via Appia Nuova e via Ardeatina il transito è consentito ai soli residenti e da oggi fino al 26 febbraio senso unico alternato per lavori sulla via Appia tra via Nemorense se la via dei Laghi nella fascia oraria dalle 8:30 alle 16:30 non si escludono rallentamenti e code in programma lavori notturni sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Porziano e Pomezia centro con uscita obbligatoria allo svincolo per pratica di mare da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio in collaborazione con Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Traffico Lazio del 20-02-2026 ore 09:30; Via Cassia, riapre la galleria 'Le Chiavi': sbloccato il collegamento tra Lazio e Toscana; Previsioni traffico-meteo weekend 13-15 febbraio 2026; Con il nuovo stadio della Lazio riqualifichiamo il quartiere Flaminio. Così le auto resteranno lontane.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Tiburtina un incidente la causa ... romadailynews.it

traffico lazio del 24Traffico Roma del 24-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico sostenuto sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord all'appia in ... romadailynews.it