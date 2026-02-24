Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09 | 30

Traffico intenso sulla A24 a causa di lavori tra Castel Madama e Tivoli, che causano rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul Raccordo Anulare si registrano code in carreggiata interna tra Roma Nord e la 24, mentre sulla via Appia persistono rallentamenti per lavori tra via Nemorense e via dei Laghi. La Pontina presenta congestioni tra Castel Romano e Spinaceto, e un'intera strada è chiusa a Fioranello per lavori temporanei. I disagi proseguiranno anche nelle ore notturne.

Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni a Roma code sul Raccordo Anulare a tratti in carreggiata interna della diramazione Roma nord alla 24 e dalla Casilina all'appia in carreggiata esterna code dalla Roma Fiumicino alla via del mare ancora code sulla Pontina da Castel Romano a Spinaceto verso Ma per una chiusa l'intera via di Fioranello tra via Appia Nuova e via Ardeatina il transito è consentito ai soli residenti e da oggi fino al 26 febbraio senso unico alternato per lavori sulla via Appia tra via Nemorense se la via dei Laghi nella fascia oraria dalle 8:30 alle 16:30 non si escludono rallentamenti e code in programma lavori notturni sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Porziano e Pomezia centro con uscita obbligatoria allo svincolo per pratica di mare da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio in collaborazione con Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia. Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Traffico Lazio del 20-02-2026 ore 09:30; Via Cassia, riapre la galleria 'Le Chiavi': sbloccato il collegamento tra Lazio e Toscana; Previsioni traffico-meteo weekend 13-15 febbraio 2026; Con il nuovo stadio della Lazio riqualifichiamo il quartiere Flaminio. Così le auto resteranno lontane. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Tiburtina un incidente la causa ... romadailynews.it Traffico Roma del 24-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico sostenuto sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord all'appia in ... romadailynews.it AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook