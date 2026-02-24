Traffico di rifiuti con la Bulgaria inchiesta di Dda e Noe | si costituisce un indagato

Un uomo coinvolto nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Brindisi e la Bulgaria si è presentato in tribunale questa mattina. La causa di questa decisione deriva dalla ricerca di chiarezza su una presunta catena di smaltimento illegale. La sua presenza si aggiunge ai dettagli di un'indagine che ha già portato alla scoperta di discariche abusive nella zona portuale. La sua testimonianza potrebbe chiarire alcuni aspetti ancora oscuri.

Si tratta di un imprenditore 44enne, sbarcato questa mattina al porto di Brindisi. Per gli inquirenti, l'azienda avrebbe "barato" sulla tipologia, per risparmiare sui costi. Ieri, le dimissioni della vice sindaca Tedesco BRINDISI - Uno dei due indagati irreperibili nell'ambito dell'inchiesta di Noe e Dda di Lecce su un presunto traffico illecito di rifiuti sull'asse Brindisi-Est, si è costituito questa mattina (martedì 24 febbraio 2026). Si tratta dell'imprenditore 44enne Giuseppe Mugnolo, sbarcato nel porto del capoluogo adriatico. Ad attenderlo, i militari del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaGiuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è coinvolta in un'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria, che ha portato all’arresto di sei persone sabato scorso.

«Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia»: sei arrestiI carabinieri del Noe di Lecce hanno arrestato sei persone per traffico di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti Italia - Bulgaria; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari; Gestivano un traffico illecito di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: sei arresti e sequestri da 300mila euro VIDEO; La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria.

Inchiesta traffico illecito di rifiuti. La vicesindaca di Brindisi rassegna le dimissioniAll’indomani dell’inchiesta sul traffico di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria che la vedrebbe coinvolta, la Vicesindaca di Brindisi Giuliana Tedesco, ha rassegnato le dimissioni. In una nota, ... trmtv.it

Si dimette vicesindaca di Brindisi, è indagata su traffico di rifiutiIn merito alle notizie diffuse in queste ore riguardanti un'indagine per fatti connessi esclusivamente alla mia attività professionale, e totalmente estranei alle funzioni istituzionali esercitate, c ... rainews.it

Brindisi: inchiesta sul traffico illecito di rifiuti: indagata la vice sindaca Giuliana Tedesco, esponenti di Fratelli d'Italia - facebook.com facebook

Brindisi: inchiesta sul traffico illecito di rifiuti: indagata la vice sindaca Giuliana Tedesco, esponenti di Fratelli d'Italia x.com