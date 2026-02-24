Traffici di droga regia dai domiciliari | l’impresa di famiglia che dominava il mercato

Un’organizzazione familiare, con radici profonde e rete di complici, gestisce il traffico di droga dalla propria abitazione agli ordini di un membro chiuso ai domiciliari. La rete si muove senza sosta, con messaggi e consegne rapide, coinvolgendo diversi collaboratori che agiscono sotto il loro controllo. Le attività illecite si svolgono con precisione, sfruttando le vulnerabilità di chi dovrebbe tutelare la sicurezza pubblica. La scoperta di questa impresa clandestina ha portato a nuove indagini.

Avviso di conclusione indagini per ventitré. Vari parenti ai vertici della piramide guidata da Paolo Guadadiello nel nord Salento: un business da migliaia di euro e carichi da 50 chili LECCE – Un’organizzazione a conduzione familiare, ma ramificata e ben strutturata tramite una serie di comprimari pronti a fare la loro parte nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti. La Direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato in queste ore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di ventitré soggetti, accusati a vario titolo di aver fatto parte di un sodalizio che vede al centro dell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Patrizia Ciccarese, la figura di Paolo Guadadiello, 38 anni, residente a Torchiarolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

