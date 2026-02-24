Tra opera e impressionismo | il pianoforte a quattro mani al centro dei concerti di primavera

Prosegue con grande interesse la rassegna “Concerti di Primavera”, organizzata dall'associazione Seven Arts e che, per questa edizione, pone al centro il repertorio per pianoforte a quattro mani. Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 20:30 presso l’Auditorium del Palazzo AMNIG – Casa del Mutilato, e vedrà protagonisti due interpreti di grande talento e consolidata esperienza: Maria Sbeglia e Umberto Zamuner.Attivo dal 1991, il duo si distingue da oltre trent’anni per la solidità tecnica, la sensibilità interpretativa e una complicità musicale maturata attraverso un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Baritoday.it

I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - pianoforte a 4 maniSabato 13 dicembre alle ore 18, presso la Chiesa delle Crocelle, si terrà un concerto del duo pianistico spagnolo formato da Pedro Valero e Miguel Angel Rodriguez.

Il “Duo Sikelia” al Circolo Artistico: concerto di pianoforte a quattro mani a MondelloQuesta sera il Circolo Artistico di Palermo ospita il duo Sikelia, che tiene un concerto di pianoforte a quattro mani a Mondello.

