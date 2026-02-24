Tra mega appalti e crisi Boom cassa integrazione Aumento del 69% nel 2025

L’aumento degli appalti pubblici, causato dagli investimenti in infrastrutture, ha portato a un incremento del 69% delle richieste di cassa integrazione nel 2025. La crescita del settore dei lavori pubblici ha alimentato anche la crisi occupazionale, spingendo molte aziende a ricorrere agli ammortizzatori sociali. La forte domanda di contratti e le difficoltà finanziarie si scontrano con le sfide di un mercato in rapida evoluzione. La situazione resta complessa e ancora in evoluzione.

© Lanazione.it - Tra mega appalti e crisi. Boom cassa integrazione. Aumento del 69% nel 2025

LA SPEZIA Da una parte l’aumento della quantità e del valore degli appalti pubblici, sostenuto dagli investimenti; dall’altra una significativa crisi che fa alzare il ricorso alla cassa integrazione. Un paradosso nazionale che trova campo fertile anche nello Spezzino, dove nell’ultimo anno le ore di cassa integrazione sono decuplicate. I dati Inps offrono uno spaccato preoccupante. Nel 2025 le ore di cassa integrazione in provincia sono state 274.822, con un aumento significativo (pari al 69,7%) rispetto al 2024, quando furono 161.919. Nel dettaglio, le 274.822 ore maturate nel 2025 sono state suddivise in 256. 🔗 Leggi su Lanazione.it Aumento record delle cassa integrazione in Emilia-Romagna, segnale di stress per il mercato del lavoro nel 2025Nel primo semestre del 2025, in Emilia-Romagna, le aziende hanno fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria del 34% in più rispetto all’anno scorso. Nel 2025 cassa integrazione a +10%. E quella straordinaria esplode (+58%). “È una crisi industriale strutturale”La cassa integrazione in Italia nel 2025 cresce del 10%, con un aumento molto più forte per quella straordinaria, che schizza del 58%. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Tra mega appalti e crisi. Boom cassa integrazione. Aumento del 69% nel 2025; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa; Aeroporto Peretola, rischio mega ritardi per il parere Ue: pressing sul Mit; 23 Febbraio: fine delle Olimpiadi, Italia quarta, dazi di Trump, è morto Domenico. Appalti truccati tra Campania e Sicilia, 34 indagati a NapoliVede al centro un sistema teso a condizionare l'assegnazione degli appalti tra Campania (per lo più il Casertano) e Sicilia, l'inchiesta della Dda di Napoli in cui si ipotizzano una serie di reati, ... ilmattino.it Tangenti per appalti tra Caserta e Napoli, undici indagatiLe perquisizioni effettuate mirano a far luce su un presunto sistema di tangenti in cambio di appalti pubblici che coinvolge tre comuni, due in provincia di Caserta (Teverola e San Tammaro) e uno nell ... napoli.repubblica.it SUPER SORPRESA BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM per la Carissima @caterinabalivo #BuonCompleannoCaterina +6. @voltabuonarai #LaVoltaBuona Tantissimi Auguri da parte di @ZeusMega @lorenzog31 @TeleVi x.com Amici! È arrivato in edicola: Pokemon Official Mega Pack Euro : 7.90 Panini Boom Panini Boom Pokemon - facebook.com facebook