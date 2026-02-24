Tra indennità e redditi | quanto guadagnano sindaco assessori e consiglieri comunali di Agrigento

Il reddito di un sindaco, di assessori e di consiglieri comunali di Agrigento deriva principalmente dall’indennità e dai redditi personali. La causa di questa situazione risiede nelle recenti elezioni comunali, che hanno portato a un rinnovamento della squadra amministrativa. Nei prossimi mesi, alcuni di loro lasceranno il palazzo comunale e saranno sostituiti da nuovi nomi. La trasformazione del team amministrativo sta per completarsi, segnando una svolta nella gestione locale.

Prima che la campagna elettorale rimescoli definitivamente le carte, Dossier esamina le ultime dichiarazioni degli amministratori e svela la metamorfosi dei guadagni di chi governa Amministratori e consiglieri quasi davanti alla linea del traguardo: ancora qualche mese e Palazzo dei Giganti, aula Sollano compresa, avrà - se non tutti - molti nuovi volti. Prima che la campagna elettorale entri nel vivo e vi sia la chiamata alle urne elettorali, vogliamo rifare i conti in tasca a chi sta governando Agrigento. Un dato è certo: negli ultimi anni - per effetto degli aumenti previsti dalla legge - gli stipendi di sindaco, assessori e del presidente del Consiglio comunale hanno registrato incrementi progressivi e consistenti, mentre i compensi dei consiglieri, legati ai gettoni di presenza per le sedute consiliari e delle commissioni, hanno subito una riduzione rispetto ai due anni precedenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Quanto guadagnano gli eletti a Fiumicino? Indennità e gettoni di sindaco, presidente e consiglieri

Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese

