Tra il semplice sonno e il dormire veramente da re c' è di mezzo una sola cosa | il topper

Una nuova ricerca mostra che il comfort del sonno dipende molto dal topper. La causa di questa scoperta risiede nelle differenze tra un riposo semplice e un sonno rigenerante, influenzato dal supporto offerto dal materasso. Un esempio pratico riguarda le persone che sostengono di svegliarsi meno stanche dopo aver aggiunto un topper al letto. Questo dettaglio suggerisce come un semplice accessorio possa migliorare significativamente la qualità del riposo notturno.

Inutile girarci troppo attorno, soltanto i migliori topper per il materasso ti permettono di raggiungere quello stato di benessere assoluto che solo un sonno da favola può regalare. Per capirci, quel riposo a 5 stelle che forse qualcuno ha sperimentato in qualche albergo di alto livello. E che forse è diventato anche il piccolo grande segreto di chi, al termine di una sessione di durissimo binge watching di 4 hotel, ha deciso di fidarsi di Bruno Barbieri e rivoluzionare la propria camera da letto.

Una nuova Intelligenza artificiale prevede con 10 anni di anticipo oltre 130 malattie e il rischio di morte analizzando una sola notte di sonno: ecco come funzionaUna recente innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale permette di prevedere, analizzando una singola notte di sonno, oltre 130 malattie e il rischio di mortalità con un anticipo di 10 o più anni.

Temi più discussi: Cenare tre ore prima di dormire fa bene al cuore; Cosa succede al corpo se dormi solo 5 ore a notte per una settimana; Adotta questa semplice abitudine del sonno se sei stanco di avere fretta, cube l’esperto di gestione del tempo: è la meno horny, ma quella di maggior impatto; Dopo i 50 anni quale smartband dovresti scegliere per avere i dati che davvero ti servono?.

Sleep banking, accumulare sonno funziona? Il cervello non è una banca, non si può ritirare sonno quando si vuoleMolto spesso dormiamo poco o in modo irregolare e pensiamo di recuperare nel weekend, ma funziona davvero? Un medico spiega come funziona davvero l'accumulo ... fanpage.it

Sonno: Il tuo cervello non dorme se la luce è accesaScopri perché l'oscurità totale è vitale per la tua salute. La scienza rivela come la luce notturna influenzi metabolismo, cuore e cervello, anche mentre dormi. veb.it

C’è un gesto semplice che può cambiare le tue giornate, e inizia la sera. Leggere un libro cartaceo prima di dormire lontano dagli schermi e dalle notifiche può migliorare la qualità del sonno profondo fino al 50%. Non è solo una questione di relax: è un ve - facebook.com facebook