Il violoncellista Abel Selaocoe, noto per il suo stile originale, si esibisce per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. La sua presenza sul palco del Verdi deriva dalla crescente fiducia nel suo talento e dall’interesse per le contaminazioni tra culture diverse. Durante il concerto, Selaocoe combina sonorità africane e occidentali, attirando un pubblico curioso e appassionato. La serata promette di sorprendere gli spettatori con un mix musicale inedito e coinvolgente.

Approda per la prima volta in Friuli Venezia Giulia il violoncellista sudafricano Abel Selaocoe, oggi considerato una delle voci più originali e innovative del panorama musicale contemporaneo internazionale. L’artista — violoncello e voce — salirà sul palco del Teatro Verdi di Pordenone venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 per un’esclusiva regionale dove si esibirà con il suo Bantu Ensemble - Alan Keary al basso e voce, Fred Thomas al pianoforte, percussioni e voce, e Dudù Kouaté alle percussioni e voce - nel concerto Together with African Music, un’esperienza sonora immersiva capace di superare i confini tra generi, culture e tradizioni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Abel Selaocoe a La Spezia: concerto tra Africa e classica, un viaggio in “Hymns of Bantu” e nuove sonorità.Abel Selaocoe si esibisce a La Spezia portando le sue radici africane in un concerto tra musica classica e suoni tradizionali.

Abel Selaocoe & Bantu Ensemble a Padova: unica data in Veneto per MusikèAbel Selaocoe e il Bantu Ensemble portano a Padova il loro concerto “Together with African Music” il 28 febbraio 2026, creando un assalto di suoni dal vivo.

L’INVITO DI ABEL SELAOCOE CHE APRE A BARI IL SUO TOUR ITALIANO 2026, in anteprima per la Camerata Musicale Barese. Uno dei più originali violoncellisti del mondo in scena lunedì 23 febbraio al Teatro Piccinni alle ore 20.30 col suo BANTU E - facebook.com facebook