Toys Center vende 36mila pezzi PizzAut e raccoglie 100mila euro | un nuovo appartamento per persone con autismo

Toys Center ha venduto 36mila pezzi di PizzAut e ha raccolto 100mila euro per finanziare un nuovo appartamento a Cassina de' Pecchi destinato a persone con autismo. La donazione permette di creare un ulteriore spazio di autonomia abitativa, il quinto, nella struttura CasAUTentica di PizzAut. La collaborazione tra l’azienda e la fondazione mira a migliorare le opportunità di vita indipendente per le persone con autismo. La decisione di investire in questo progetto coinvolge direttamente la comunità locale.

Un nuovo appartamento (il quinto) a Cassina de' Pecchi destinato ai percorsi di autonomia abitativa per persone autistiche verrà acquistato nella CasAUTentica di PizzAut grazie all'iniziativa solidale promossa da Toys Center insieme alla fondazione PizzAut. Nei mesi scorsi è stata lanciata l'iniziativa: un set Playmobil ispirato alla realtà fondata da Nico Acampora, con il pizzaiolo, il cameriere e il founder. In tre mesi sono stati venduti 36.341 pezzi nei punti vendita fisici e online Toys Center generando una donazione complessiva pari a circa 100mila euro. "La risposta delle nostre persone e dei nostri clienti ha superato ogni aspettativa, trasformandosi in un traguardo speciale: l'acquisto di un nuovo appartamento del progetto CasAUTentica.