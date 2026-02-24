Toscana protagonista in Europa | atenei e istituzioni a confronto sui nuovi scenari comunitari

Cristina Manetti ha guidato una delegazione toscana a Bruxelles per discutere delle sfide dei nuovi scenari europei. La visita, avvenuta tra il 23 e il 25 febbraio, ha coinvolto rappresentanti di università e istituzioni regionali che cercano di rafforzare i legami con l’Unione Europea. La missione mira a promuovere progetti di collaborazione e a ottenere finanziamenti per lo sviluppo locale. I partecipanti hanno incontrato diversi responsabili comunitari per approfondire queste opportunità.

FIRENZE – Dal 23 al 25 febbraio, la Regione Toscana consolida il proprio posizionamento internazionale attraverso la missione a Bruxelles dell'assessora ai rapporti con l'Unione Europea, Cristina Manetti. L'agenda della trasferta prevede un serrato ciclo di incontri volti a radicare il ruolo del territorio regionale all'interno delle strategie comunitarie, con focus specifici su bandi, ricerca e sviluppo. Il programma politico si sviluppa attraverso tavoli di altissimo livello. È prevista la partecipazione ai lavori della plenaria straordinaria dell'Europarlamento incentrata sulla crisi in Ucraina.