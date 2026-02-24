Torrecuso | futuro in mano a Rapuano nuove sfide per il Circolo

Michelino Rapuano assume il ruolo di presidente del Circolo La Lucerna 2 dopo il rinnovo del direttivo a Torrecuso. La scelta deriva dall’esigenza di rafforzare le attività sociali e coinvolgere maggiormente i cittadini. L’assemblea ha deciso di puntare su nuovi progetti per migliorare il servizio offerto alla comunità. I membri del circolo si preparano a affrontare le sfide future, pronti a mettere in campo idee innovative. La prima iniziativa sarà avviata nelle prossime settimane.

Torrecuso rinnova il direttivo del Circolo La Lucerna 2: Michelino Rapuano eletto presidente Torrecuso ha vissuto un momento significativo con il rinnovo del direttivo del Circolo Acli La Lucerna 2. Michelino Rapuano è stato eletto presidente per il quadriennio 2026-2030. Il congresso, coordinato da Filiberto Parente, ha la partecipazione di autorità locali e ha sottolineato il ruolo sociale e culturale dell’associazione. Il congresso ha rappresentato un momento cruciale per la comunità di Torrecuso, con interventi istituzionali del sindaco Angelino Iannella e della ricercatrice Maria Chiara Di Meo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

