toro contro la lazio out adams e ilkhan

Adams e Ilkhan non sono disponibili per il Toro contro la Lazio a causa di infortuni e squalifiche. Adams deve ancora recuperare da un infortunio muscolare, mentre Ilkhan aspetta di sapere se dovrà scontare una giornata di stop dopo il rosso ricevuto. La squadra si prepara con alcune assenze importanti, che potrebbero influenzare la formazione in vista della partita di stasera. La sfida si avvicina e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

Dopo il giorno di riposo di ieri, i granata oggi riprenderanno il lavoro in vista della ventisettesima giornata di campionato, in programma domenica all’Olimpico Grande Torino alle 18 contro la Lazio. Il gruppo si ritroverà come d’abitudine al Filadelfia. Sarà la prima seduta di allenamento sotto la guida di Roberto D’Aversa, che è chiamato a preparare in cinque giorni una gara molto importante per i granata, chiamati a superare le due sconfitte di fila contro Bologna e Genoa e riprendere il cammino verso una zona più tranquilla della classifica. Il nuovo tecnico potrà lavorare su una rosa che a Genova, oltre a Ismajli e ad Anjorin, ha ritrovato anche lo spagnolo Rafel Obrador, schierato per 83’ come esterno di sinistra e alla fine tra i migliori della squadra granata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’InterRoma Torino 2-3: Adams e Ilkhan guidano il Torino verso i quarti di finale, eliminando la Roma.

Toro, Casadei è tornato in gruppo. Oggi i test per Adams e SimeoneCasadei torna in gruppo e si prepara alla sfida contro la Fiorentina.

