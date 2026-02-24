Torneo Partenope | tredici medaglie per la Gymnikos Avellino al Country Sport

La Gymnikos Avellino ha conquistato tredici medaglie al Torneo Partenope, disputato al Country Sport, a causa delle intense sessioni di allenamento e della determinazione degli atleti. La squadra ha ottenuto tre ori, sette argenti e tre bronzi, dimostrando grande competitività tra le diverse discipline. Il successo deriva dall’impegno costante e dalla preparazione tecnica dei partecipanti, che hanno affrontato con grinta ogni prova. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi club regionali e nazionali.

Avellino – La Gymnikos Avellino ha centrato un risultato di rilievo al Torneo Partenope, disputato presso il Country Sport, con un bottino complessivo di tredici medaglie: tre ori, sette argenti e tre bronzi. Le atlete che hanno raggiunto il gradino più alto del podio sono Barretta Vittoria nella specialità palla, Noschese Micol sempre nella palla e Petrozziello Zara nel corpo libero. Tutte e tre si sono classificate prime nelle rispettive categorie, confermando la continuità dei risultati per la società sportiva avellinese. Le sette medaglie d’argento e le tre di bronzo completano il medagliere, segnalando la presenza di un vivaio competitivo e in crescita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate Arezzo Taekwondo Salerno, pieno di medaglie al Torneo Nazionale di CombattimentoL’ASD Scuola TaeKwonDo Salerno chiude il primo scorcio del 2026 con un bottino di undici medaglie in due fine settimana.