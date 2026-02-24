Torna Semi di Legalità | incontri libri e testimonianze per contrastare mafie e illegalità

Il progetto “Semi di Legalità” riprende a Russi, dopo un anno di sospensione, a causa della pandemia. La rassegna offre incontri, libri e testimonianze di esperti per sensibilizzare contro la criminalità organizzata. I partecipanti possono ascoltare esperienze dirette e approfondire temi legati alla legalità. L’obiettivo è coinvolgere le scuole e la comunità, rafforzando la consapevolezza civica tra i cittadini. La prima iniziativa si terrà già questa settimana in una scuola locale.

A Russi prosegue "Semi di Legalità", il percorso culturale ed educativo in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico. L'obiettivo è far crescere nella comunità la sensibilità civile indispensabile per contrastare non solo le mafie, ma anche l'indifferenza, la rassegnazione e i piccoli comportamenti quotidiani che possono favorire la cultura dell'illegalità. Per questo sono stati ideati due percorsi paralleli, uno per la cittadinanza e uno per gli studenti delle scuole locali, che prevede, da un lato, un ciclo di conferenze pubbliche e dall'altro laboratori nelle classi. Dopo la presentazione del libro "Donne e Antimafia.

'Semi di legalità', la lotta alle mafie vista in classe

Palazzo Vecchio e Finanza uniscono le forze per contrastare l'illegalità

