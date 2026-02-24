Torna in aula il processo Regeni | I consulenti egiziani hanno paura

Il rifiuto di numerosi consulenti egiziani di collaborare con i genitori di Giulio Regeni nasce dalla paura di ritorsioni. Molti professionisti hanno preferito non intervenire, respingendo con cortesia le richieste di consulenza legale. Questa scelta ha rallentato le indagini e complicato il lavoro degli avvocati in aula. Le resistenze dei consulenti rafforzano il clima di tensione attorno al caso e aumentano l’incertezza sulle prossime mosse. La situazione resta difficile e ancora senza una soluzione chiara.

In molti si sono rifiutati, tanti hanno risposto con un “no grazie” alle richieste di consulenza da parte dei genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi. La vicenda del ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016 fa ancora paura, tanto che i familiari faticano a trovare esperti di arabo disposti a essere presenti durante la perizia affidata dalla Corte d'Assise di Roma su alcuni documenti da tradurre in italiano. A rivelarlo è stata l'avvocata Alessandra Ballerini nel corso dell'udienza con cui è ripreso il processo a carico di quattro 007 del Cairo, dopo la decisione della Consulta che ha dato il via libera al pagamento da parte dello Stato dei consulenti dei difensori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Processo Regeni, l’avvocata Ballerini: “Consulenti hanno paura, Egitto non è paese sicuro”L’avvocata Ballerini denuncia che i consulenti coinvolti nel caso Regeni sono troppo spaventati per esporre le proprie identità, a causa della mancanza di sicurezza in Egitto.

Giulio Regeni, riprende a febbraio processo ai quattro 007 egizianiA febbraio riparte il processo contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: In Piemonte il fine vita torna in aula. Davide Nicco, presidente del Consiglio: Ma dico no a una legge regionale; Il Consiglio regionale torna in aula il 24 febbraio: sul tavolo sanità, bilancio e nomine; La finta dottoressa torna in aula: Enrica Massone davanti ai giudici per frode assicurativa; Ddl enti locali torna in aula, manifestazione a Palazzo dei Normanni.

Area camper, a Mondovì il nodo irrisolto torna in aulaAttualmente esiste un’area attrezzata di proprietà del complesso commerciale Mondovicino, ma si tratta di una struttura totalmente privata. L’assenza di un’infrastruttura comunale continua quindi a ... cuneodice.it

In Piemonte il fine vita torna in aula. Davide Nicco, presidente del Consiglio: «Ma dico no a una legge regionale»Dopo il suicidio assistito di Alberto, da giovedì 19 febbraio al via la discussione sul suicidio medicalmente assistito. Nicco: «Sarebbe cinico affrontare un tema così profondo come terreno di scontro ... torino.corriere.it

Torna in aula in Lussemburgo il caso della 46enne molisana originaria di Petacciato che fu uccisa durante una rapina la notte di Pasqua 2022. Dopo i 30 anni inflitti in primo grado, gli imputati chiedono uno sconto di pena - facebook.com facebook