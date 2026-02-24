Torino respira ma non così bene | l’inquinamento atmosferico resta un’epidemia silenziosa ed evitabile

L'inquinamento atmosferico causa problemi di salute e peggiora la qualità dell’aria a Torino. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, i livelli di smog rimangono elevati, specialmente nelle zone centrali della città. Le emissioni di veicoli e industrie continuano a influenzare negativamente l’ambiente e la vita dei cittadini. La situazione attuale evidenzia la necessità di interventi più efficaci per ridurre l’inquinamento e tutelare la salute pubblica.

Per l’inquinamento si muore, anche prematuramente. A quali rischi sono esposti ogni giorno i cittadini e perché su PM10, PM2.5 e NO2 (polveri sottili, ultrasottili e gas cancerogeni certi) siamo lontani dagli obiettivi del 2030 Sarebbero più di 6mila i morti stimati in 27 città italiane per malattie attribuibili a esposizione a inquinamento da PM2.5 nel 2025 secondo ISDE Italia, e tra queste c'è Torino. Il rapporto di causalità tra inquinamento atmosferico e danni alla salute è scientificamente provato. Ora Torino e il Piemonte hanno quattro anni per ridurre le emissioni PFAS, le insidie del "nuovo amianto": "Evitare il contatto è impossibile", la situazione a Torino e come ridurre i rischi per la salute 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Polveri sottili e sistema immunitario: così l’inquinamento atmosferico viene associato alle malattie autoimmuniUn nuovo studio evidenzia come l'esposizione alle polveri sottili possa influenzare il sistema immunitario, favorendo alterazioni che spesso anticipano l'insorgenza di malattie autoimmuni.

Gioco d'azzardo, l'epidemia silenziosa che a Torino vale miliardi di euro: "Sempre più a rischio i minori, una situazione fuori controllo"Il gioco d’azzardo rappresenta un fenomeno economico rilevante in Italia, con una spesa annuale di circa 157,4 miliardi di euro.

Argomenti correlati

Torino respira meglio, ma non abbastanza: PM10, PM2.5 e NO2, perché siamo lontani dagli obiettivi del 2030; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Tra cacao e San Valentino CioccolaTò accende la passione: folla e festa in piazza Vittorio; Torino, Baroni: Dispiace per la contestazione, daremo tutto.

Torino, c'è Italiano nel futuro? Cairo lo voleva già prima di VanoliLe strategie societarie e la panchina granata: Baroni ha il contratto fino al 2027, però non è sicuro di restare. E tra le opzioni non c’è solo il ritorno di Juric ... tuttosport.com

TORINO Guarda! Su piana fertile distesa, per corona il candore alpino. Ammira! Degli edifici le crode granata, del novarese l’opera svettante. Respira! La vivifica atmosfera del glorioso Risorgimento. Culla dello spirito invitto cavouriano, per le strade e le piazz - facebook.com facebook