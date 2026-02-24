Torino la conferenza di presentazione di D’Aversa

Da gbt-magazine.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

D’Aversa ha annunciato il suo arrivo a Torino, motivato dalla volontà di rilanciare il club e coinvolgere i tifosi. Durante la conferenza, ha spiegato di essere pronto a lavorare duramente e di voler portare energia alla squadra. Ha anche sottolineato l’importanza di creare un ambiente positivo e di ascoltare le esigenze dei giocatori. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i supporter e i media presenti.

torino la conferenza di presentazione di d8217aversa
© Gbt-magazine.com - Torino, la conferenza di presentazione di D’Aversa

Orgoglioso di rappresentare questo club, qui per ridare entusiasmo. Il mio messaggio per la squadra e per i tifosi” orino, la conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato come nuovo allenatore del  Torino, subentrando all’esonerato Marco Baroni, oggi  Roberto D’Aversa  ha svolto la classica conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dei granata. “ Buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo, è sempre brutto sostituire un collega, ringrazio loro per aver pensato a me come soluzione dei problemi che il Torino ha. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Torino, la conferenza di presentazione di D’Aversa: «Orgoglioso di rappresentare questo club, qui per ridare entusiasmo. Il mio messaggio per la squadra e per i tifosi»Roberto D’Aversa ha accettato il ruolo di allenatore del Torino dopo l’esonero di Marco Baroni, causato da una serie di risultati deludenti.

Ad Avellino la presentazione di due libri su Giovanni Frignani e Raffaele AversaIn occasione di un evento ad Avellino, saranno presentati due libri dedicati a Giovanni Frignani e Raffaele Aversa, figure di rilievo nella Resistenza italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torino, la giornata: alle 12.30 la conferenza stampa di Baroni; La Commissione europea Giustizia e Pace a Torino, la Messa con il card. Repole; Verso Genoa – Torino, si ferma Otoa. De Rossi e le opzioni di qualità: Faranno la differenza; Genoa, De Rossi: In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro.

torino la conferenza diTorino, la conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di BaroniTorino, la conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni Nella giornata di ieri è stato ufficializzato come nuovo allenatore de ... calcionews24.com

LIVE D’Aversa, la presentazione dell’allenatore del TorinoConferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Torino Roberto D'Aversa: la presentazione ai media ... toro.it