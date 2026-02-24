Torace presenta Mary Dice | un viaggio tra note e animazione

Il cantautore romano Torace ha pubblicato il suo nuovo singolo, Mary Dice, dopo aver deciso di dedicarsi alla musica più intensamente. La canzone, disponibile da venerdì 27 febbraio 2026 su tutte le piattaforme di streaming, combina melodie coinvolgenti e un tocco di animazione sonora. Torace ha scelto di condividere questa traccia per raccontare un viaggio tra note e immagini, offrendo un'interpretazione personale di emozioni e ricordi. La pubblicazione ha attirato l'attenzione dei fan del genere.

© Ezrome.it - Torace presenta Mary Dice: un viaggio tra note e animazione

Cosa: L’uscita di Mary Dice, il nuovo singolo del cantautore romano Torace. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale da venerdì 27 febbraio 2026. Perché: Un brano nato dall’istinto che unisce il cantautorato moderno all’estetica vintage dei cartoon anni ’30. Il panorama musicale romano si arricchisce di una nuova, suggestiva tessera con l’uscita di Mary Dice, l’ultimo lavoro discografico di Torace, al secolo David Picconi. Disponibile a partire dal 27 febbraio 2026, il brano segna un punto di svolta nella produzione dell’artista, proponendosi come una riflessione profonda sul concetto di ispirazione e sulla persistenza delle idee creative. 🔗 Leggi su Ezrome.it Ciak si gira! …Cinema: un viaggio tra note e pellicoleIl cinema è un’arte che unisce musica, immagini e scenografie per offrire un’esperienza completa. Un viaggio tra coscienza e rinascita: Ilaria Palomba presenta PurgatorioIn un incontro presso la Libreria Iocisto di Napoli, Ilaria Palomba ha presentato il suo nuovo libro,