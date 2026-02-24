tony pitony seconda data il 22 giugno a udine in castello

Tony Pitony ha deciso di esibirsi il 22 giugno a Udine in Castello, motivato dalla volontà di condividere le sue sperimentazioni artistiche. Nato in una città siciliana poco nota, l’artista combina influenze degli anni ’60, musica elettronica e teatro, creando performance che sfidano le convenzioni. La sua presenza nel castello attirerà un pubblico curioso di scoprire un approccio audace e provocatorio all’arte contemporanea. La serata si annuncia ricca di sorprese e spunti di riflessione.

Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo. La sua espressione artistica si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, Tony Pitony ha registrato, in pochissimi mesi, oltre 50 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 30 milioni di views su Youtube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos. 🔗 Leggi su Udine20.it

Leggi anche: Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tony Pitony aggiunge una seconda data a Udine; Tony Pitony fa il bis a Bagheria: doppia data ad agosto. E la sua maschera è sold out su Amazon; Tony Pitony raddoppia a Bagheria: nuova data il 3 agosto 2026 al Piccolo Parco Urbano; Tony Pitony in concerto a Bagheria: doppia data al Piccolo Parco Urbano.

Tony Pitony raddoppia: dopo il sold out della prima data, annuncia la seconda data (3 agosto) al Piccolo Parco Urbano di BagheriaTony Pitony sta scalando le classifiche, riempie teatri, club e palazzetti a suon di sonorità elettronica, espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in ... canicattiweb.com

Raddoppio per Tony Pitony, annunciata la nuova tappa del tour estivo: una performance tra irriverenza e profondo anticonformismoTorna nel Palermitano la voce irriverente di Tony Pitony, l'artista che nell'ultimo periodo sta riempiendo tutti i teatri della penisola ... newsicilia.it

Il Festival non è ancora ufficialmente iniziato ma a Sanremo già si canta: è successo ieri sera, lunedì 23 febbraio, alla festa organizzata dal Fantasanremo. Ospite: Tony Pitony. Il party è stato l’occasione per ricordare che c’è ancora tempo per creare la propria - facebook.com facebook

Giorgia Meloni come Tony Pitony, l'ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci - Il video x.com