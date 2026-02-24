Tonali segna con il Newcastle e rilancia l' interesse della Juventus

L’interesse della Juventus verso Tonali si riaccende dopo il gol segnato con il Newcastle, che ha attirato l’attenzione dei dirigenti italiani. La sua prestazione ha fatto salire le quotazioni e ha riacceso le discussioni sul possibile trasferimento. La società bianconera valuta con attenzione questa opportunità, considerando anche le condizioni economiche del calciatore e le esigenze della squadra. La prossima settimana potrebbe portare novità sul fronte di mercato.

Il mercato della Juventus resta attivo e proiettato verso nuove valutazioni in una cornice internazionale molto dinamica. L'attenzione continua a concentrarsi su profili di alto livello in grado di rinforzare la mediana e di offrire inserimenti offensivi concreti, capaci di sostenere una stagione competitiva sia in campionato sia in ambito europeo. In questo contesto, Sandro Tonali spicca come nome ricorrente: l'ex regista del Milan, ora al Newcastle, ha mostrato segnali significativi di crescita nelle ultime uscite europee, alimentando l'interesse per un possibile ritorno a Torino. In chiave europea, Tonali ha mandato un segnale forte dall'Inghilterra: ha realizzato la prima rete nell'edizione 20252026 della Champions League, aprendo i playoff contro il Qarabag dopo appena quattro minuti.

Il gol di Tonali contro il Newcastle dimostra la sua crescita e rilancia le speranze della Juventus in Europa.

