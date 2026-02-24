Tonali Juventus nuovo segnale dall’Europa | il centrocampista segna in Newcastle?Qarabag e rilancia la candidatura

Il gol di Tonali contro il Newcastle dimostra la sua crescita e rilancia le speranze della Juventus in Europa. La squadra si mantiene vigile sul mercato, anche dopo la chiusura delle sessioni ufficiali, e segue da vicino le performance dei giocatori inglesi. La Juventus cerca nuovi elementi che possano rafforzare il suo reparto centrale e puntare a risultati importanti in Champions League. La situazione attuale mantiene alta l’attenzione dei tifosi.

Tonali Juve, l’obiettivo bianconero in gol in Newcastle Qarabag: cosa ha fatto nel match di Champions LeagueTonali, centrocampista del Newcastle, ha segnato il suo primo gol in Champions League, spinto dalla voglia di aiutare la squadra a ottenere punti importanti.

Gordon segna quattro gol, il Newcastle travolge il Qarabag con sei reti.Anthony Gordon ha fatto la differenza segnando quattro reti contro il Qarabag, contribuendo alla vittoria schiacciante del Newcastle con sei gol totali.