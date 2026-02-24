Tommaso Paradiso | La tv non la so fare mi agito pure da Fazio Vittoria qui o scudetto Lazio? Forza Lazio!

Tommaso Paradiso ha ammesso di non essere bravo in televisione, perché si agita anche durante le interviste più semplici come quella con Fazio. La sua passione per la Lazio si riflette nelle parole, tra entusiasmo e competitività. Nella stessa giornata, l’Accademia della Crusca ha riconosciuto i testi di Paradiso, insieme a quelli di Ermal Meta e Fulminacci. La scena musicale italiana si muove tra riconoscimenti e momenti di nervosismo in pubblico.

A poche ore dalla serata inaugurale del Festival, i bookmaker scatenano i loro pronostici per la prima esibizione, inserendo Tommaso Paradiso – il “deb” meno “deb” che si possa immaginare – fra i più quotati dietro la favorita Ditonellapiaga. Lui incassa la promozione dell’Academia della Crusca, che ha analizzato i testi di tutti i brani (collocando però ai vertici Ermal Meta, Fulminacci e Maria Antonietta & Colombre) e convoca la stampa nel Club dei Romantici, una location – in collaborazione con Lego – che diventa il suo punto di riferimento “fisico” a Sanremo e offre installazioni scenografiche e aree per photo opportunity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo 2026? Tommaso Paradiso sceglie il calcio (e Manola Moslehi approva)Tommaso Paradiso ha deciso di parlare di calcio, motivato dalla passione per la Lazio, che ha portato a una discussione accesa tra fan e critici.

Leggi anche: Sarri dopo la vittoria col Milan: «Affrontare queste situazioni difficili mi dà gusto. Lazio può fare salto qualità con 7-8 nuovi giocatori in estate»

Tommaso Paradiso: dopo Fantozzi per l’annuncio a Sanremo 2026, le sue canzoni a tema film

