Tommaso Paradiso con I romantici porta a Sanremo la sua svolta più adulta

Tommaso Paradiso, con il gruppo I Romantici, ha deciso di mostrare un lato più maturo e autentico, portando una musica più intensa a Sanremo. La sua presenza al festival deriva dalla volontà di evolversi artisticamente, lasciando indietro le sonorità giovanili. Sul palco, ha interpretato brani che parlano di emozioni profonde e relazioni autentiche. La sua esibizione ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, evidenziando il cambiamento nel suo stile.

© Gqitalia.it - Tommaso Paradiso, con I romantici, porta a Sanremo la sua svolta più adulta

All'Ariston non arriva il ragazzo che cantava le notti romane sotto i neon ma un uomo che promette di essere intenso e reale. Con I romantici, Tommaso Paradiso compie il gesto più radicale della sua carriera e sposta il centro della sua poetica dall'amore come vertigine all'amore come responsabilità. Non più la coppia che brucia, ma il legame che resta e non più la nostalgia di ciò che finisce, ma la promessa di ciò che cresce. Sanremo diventa il luogo perfetto per questa trasformazione. Dal romanticismo metropolitano alla maturità affettiva. Per anni Paradiso ha raccontato l'amore come fuga e ossessione.