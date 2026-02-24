Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 | Sto facendo video per raccontarlo a mia figlia

Tommaso Paradiso porta il suo brano ‘I romantici’ sul palco del Teatro Ariston, condividendo il momento con la figlia attraverso video fatti apposta. La sua presenza a Sanremo 2026 nasce dall’idea di raccontare questa esperienza speciale a chi gli sta più vicino. Con un look semplice e una voce diretta, Paradiso si prepara a vivere la prima vera partecipazione al festival. La sua esibizione promette di essere un momento intenso e personale.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Sul palco del Teatro Ariston porta il brano ‘I romantici’. Tommaso Paradiso approda per la prima volta in gara al Festival di Sanremo dopo averlo sfiorato in passato. “A Claudio Baglioni era piaciuta tanto ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’ e voleva i Thegiornalisti al Festival, ma non me la sono sentita” ha confessato Tommaso Paradiso all’inaugurazione del suo ‘Club dei Romantici’ a Sanremo. I video per la figlia Anna. “Come racconterò questa mia avventura a mia figlia? Sto facendo tanti video per lei, così cercherò di farle capire cosa significa questa esperienza” ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mazzariello, video intervista pre Sanremo 2026: «Sto facendo palestra, che emozione la prova con l'orchestra»

Tommaso Paradiso tra Sanremo 2026 e le nozze: a Roma le pubblicazioni del matrimonio con Carolina Sansoni: «Per me è sempre stata mia moglie»

Romanticismo come antidoto alla durezza del presente, musica come spazio di libertà, la paternità come rivoluzione personale. Tommaso Paradiso si racconta in conferenza stampa al Festival di Sanremo, toccando temi che vanno ben oltre la gara.

