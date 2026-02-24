Tommaso Giacomel chiude in anticipo la stagione | l’annuncio sui social

Tommaso Giacomel interrompe la sua stagione a causa di un intervento chirurgico al cuore, come annunciato direttamente dal biathleta sui social. La decisione arriva dopo aver affrontato problemi di salute che lo hanno costretto a mettere in pausa la preparazione. L’atleta ha condiviso l’episodio con i suoi tifosi, spiegando che si concentrerà sulla ripresa. La sua scelta influenzerà le competizioni in programma nelle prossime settimane.

La stagione di Tommaso Giacomel è terminata. Mancava solo l’ufficialità dopo il comunicato della FISI sull’operazione al cuore subita dal biathleta azzurro ed è arrivata proprio tramite lo stesso Giacomel. Infatti il venticinquenne di Vipiteno ha comunicato sui suoi profili social di aver concluso la propria stagione, dando appuntamento alla prossima. Giacomel si era dovuto ritirare nel corso della Mass Start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro si trovava in testa dopo i primi due poligoni ed improvvisamente si è notato come facesse davvero molta fatica ad andare avanti sugli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano Cortina: in testa poi si ritira, Giacomel 'devastante così'Prima l'illusione dei due poligoni passati indenne, poi il dolore al fianco e lo stop. Tommaso Giacomel chiude i suoi Giochi a bordo pista, costretto a fermarsi proprio mentre sembrava che la sua Olim ... ansa.it

Per Tommaso Giacomel un'ablazione cardiaca: nuovo controllo fra due settimanePer Tommaso Giacomel sono quindi scattati accurati controlli medici, come spiega un comunicato della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali: ... rainews.it

Alla luce dei tanti messaggi ricevuti, è opportuno chiarire la situazione in maniera tale da fermare sul nascere ogni tipo di allarmismo. Il piccolo intervento di ablazione cui è stato sottoposto oggi, consentirà a Tommaso GIACOMEL di tornare ad allenarsi e a co - facebook.com facebook

Non sono state Olimpiadi semplici per Tommaso Giacomel. Dopo il malore accusato in gara ad Anterselva, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute L’azzurro è stato sottoposto a un intervento di ablazione dopo che un controllo elettrofisiolo x.com