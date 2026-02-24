Tommasi a Open VAR | Corvi-Loftus Cheek? Dispiace ma si tratta di uno scontro di gioco regolare

Durante 'Open VAR', Dino Tommasi ha spiegato che il contatto tra Corvi e Loftus-Cheek in Milan-Parma è stato un normale scontro di gioco. Il commentatore ha sottolineato che l’incidente non ha avuto conseguenze e che l’arbitro ha preso decisioni corrette. La discussione si è focalizzata sulla gestione delle azioni fisiche in campo, con l’ex arbitro che ha chiarito i criteri adottati durante l’episodio. La partita è proseguita senza ulteriori problemi.

Oggi pomeriggio è uscita la nuova ed attesissima puntata di 'Open VAR', format originale di 'DAZN' in cui vengono analizzati e spiegati i principali casi arbitrali del weekend di Serie A. Nella 26^ giornata sono ben due gli episodi che interessano al Milan e ai propri tifosi. Il primo, quello forse più grave e che ha portato più polemiche, è quello relativo al gol decisivo di Troilo, in cui ci sono due situazioni che hanno lasciato diverse perplessità. Ma quello, purtroppo, non è l'unico. Al 7' di Milan-Parma, il portiere gialloblù Corvi arriva in ritardo su un pallone alto e colpisce la mandibola di Loftus-Cheek, il quale è stato operato e starà fuori diverso tempo per quest'uscita scellerata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Brutto scontro Loftus-Cheek e Corvi: il rossonero esce in barellaUn grave infortunio ha coinvolto Loftus-Cheek durante lo scontro con Corvi, costringendo il centrocampista del Milan a uscire in barella.

Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un duro colpo alla testa: brutto scontro con CorviLoftus-Cheek si ferma dopo un impatto violento con Corvi durante la partita, che gli provoca un infortunio alla testa.

