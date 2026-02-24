Tod’s rinviata ad aprile l’udienza per accertare le condizioni dei lavoratori

Tod’s ha chiesto di rinviare l’udienza ad aprile perché vuole completare i controlli sui propri stabilimenti. La decisione nasce dall’esigenza di raccogliere tutte le prove relative alle condizioni dei lavoratori e verificare le azioni già intraprese. L’azienda intende assicurare una documentazione completa prima di affrontare il procedimento legale. La prossima udienza si terrà tra alcune settimane, dando tempo a Tod’s di approfondire le verifiche.

Udienza rimandata ad aprile. Tod's, nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato, ha chiesto il rinvio per continuare ad effettuare i controlli sulla filiera produttiva e documentare in maniera compiuta tutto ciò che è stato fatto finora. Questo è quanto emerso dall'udienza davanti al gip di Milano Domenico Santoro: il procedimento ipotizza pratiche di caporalato nella catena di subappalti della produzione. Il tutto parte da una richiesta del pm Paolo Storari di interdittiva dal fare pubblicità dei prodotti del brand per 6 mesi. Tod's, udienza per caporalato rimandata ad aprile. Considerata la richiesta dei legali, il giudice ha deciso di aggiornare l'udienza al prossimo 20 aprile.