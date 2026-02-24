Toccare una frattura nella realtà aumentata da UniPi sensore tattile low cost

Un sensore tattile economico, sviluppato all'Università di Pisa, aiuta i chirurghi a percepire le fratture complesse durante le simulazioni in realtà aumentata. La tecnologia consente di 'sentire' con le mani le rotture ossee, migliorando la preparazione agli interventi reali. La novità mira a ridurre gli errori e aumentare la precisione nelle operazioni. I ricercatori sperano che questa soluzione possa essere adottata anche in altri ambiti medici. La sua applicazione si sta già testando in alcuni laboratori.

(Adnkronos) – Un dispositivo tattile low cost permette al chirurgo che si allena – o si prepara all'intervento – con la realtà aumentata di 'sentire' con le mani la frattura complessa che dovrà operare, così da procedere poi a una ricomposizione ottimale. Lo ha messo a punto un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'università di Pisa, che ha realizzato un prototipo testato su frattura scomposta del ginocchio. Uno speciale sensore da affiancare al visore di realtà aumentata, così da integrare stimoli visivi e tattili. Si tratta di 2 anelli da applicare alle dita per generare stimoli vibrotattili che forniscono informazioni preziose, consentendo agli operatori di manipolare correttamente frammenti ossei virtuali attraverso gesti naturali come spingere, prendere e allineare, si legge in una nota dell'ateneo toscano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Europa lancia droni low-cost: rivoluzione nella difesa aereaL’Europa introduce il progetto Leap, un piano che prevede droni low-cost per la difesa aerea.

Leggi anche: Sembrano costare una fortuna, ma li paghiamo meno di un aperitivo. La lista low cost dei maglioni inverno da non perdere

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: MILANO – Fumagalli: Nel segno di Isaac, dopo il 7 ottobre serve una nuova stagione di riconciliazione - Moked; INTERVISTA Detto tra noi, ogni fine è un nuovo inizio: la rinascita di Erica Occhionero a Radio Taormina Tv; Oggetti promozionali e personal branding: quando la comunicazione si fa concreta; Giù le mani da Cesc: lo attaccano perché dà fastidio.

Toccare una frattura nella realtà aumentata, da UniPi sensore tattile low costUn dispositivo tattile low cost permette al chirurgo che si allena - o si prepara all'intervento - con la realtà aumentata di 'sentire' con le mani la frattura complessa che dovrà operare, così da pro ... adnkronos.com

Frattura del femore: chi è più a rischio, come si cura e quanto tempo ci vuole per tornare a camminareFrattura del femore. Ogni anno vengono ricoverati circa 100.000 over 65 con questo problema. L’intervento chirurgico è sempre necessario ... ok-salute.it

Il messaggio di pronta guarigione di Edoardo Corvi, portiere del Parma, a Ruben Loftus-Cheek dopo il brutto infortunio Dopo 10’ del primo tempo infatti, il n1 degli emiliani si è scontrato con il centrocampista del Milan, che ha subito una frattura all’osso a - facebook.com facebook