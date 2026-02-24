Ti è caduta una monetina e intanto rubano la borsa agli anziani passanti | come funziona la truffa

Una truffa con la monetina ha causato furti di borse e portafogli agli anziani nei supermercati di Perugia. I ladri usano la moneta per distrarre le vittime, mentre altri si impossessano dei loro beni. Questo metodo ha portato a diversi furti in breve tempo, mettendo in allarme i commercianti e le famiglie della zona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questa tecnica.

Rubano una borsa nel parcheggio del supermercato con la tecnica della monetinaNel parcheggio di un supermercato, due persone tentano di sottrarre una borsa utilizzando la tecnica della monetina.

“Puoi votare mia nipote?”: come funziona la “truffa della ballerina” su WhatsappI carabinieri di Napoli hanno muso l’attenzione su una nuova truffa che gira su Whatsapp.

