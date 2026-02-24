The Primals di Final Fantasy 14 Online si esibiranno al Download Festival 2026

La conferma dell’esibizione dei The Primals al Download Festival 2026 deriva dalla decisione di Square Enix di portare la band ufficiale di Final Fantasy 14 Online sul palco di Donington Park. La scelta di includere il gruppo nel cartellone del festival mira a coinvolgere i fan con uno spettacolo dal vivo all’insegna della musica e del gioco. Il concerto è previsto per venerdì 12 giugno e attirerà gli appassionati di entrambi i mondi.

SQUARE ENIX ha annunciato che The Primals, la band ufficiale di FINAL FANTASY 14 Online, si esibirà al Download Festival a Donington Park, nel Regno Unito, venerdì 12 giugno 2026. L'annuncio, diffuso insieme a quello di numerose altre band che prenderanno parte al festival, è stato condiviso attraverso i canali social ufficiali di FFXIV ed è stato accompagnato da un breve videomessaggio introdotto dal Sound Director di FFXIV, Masayoshi Soken. Il video è disponibile qui: Fin dalla loro formazione, THE PRIMALS hanno tenuto concerti da headliner completamente sold out in tutto il Giappone, inclusi il Nippon Budokan e la Yokohama Arena, con biglietti assegnati tramite lotteria che continuano a registrare una domanda straordinaria. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Final Fantasy 14 Online, è ora disponibile la Patch 7.4: Into the Mist con tante novità Square Enix presenta un nuovo trailer per la patch 7.4 di Final Fantasy XIV Online: Into the MistSquare Enix ha pubblicato un nuovo trailer per la patch 7.