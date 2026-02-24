Tha Supreme chi è il fratello di Mara Sattei?

Il nome di Tha Supreme è legato alla notorietà di sua sorella Mara Sattei, che ha raggiunto il successo con il brano “La Dolce Vita” di Fedez e Tananai nell’estate 2022. La loro relazione familiare ha attirato l’attenzione di molti fan, curiosi di scoprire i legami tra i due artisti. Tha Supreme si distingue per la sua musica, che ha conquistato un vasto pubblico. La loro collaborazione musicale ha portato a nuove aspettative.

Tha Supreme è il fratello di Mara Sattei, salita alla ribalta nell'estate 2022 come voce del tormentone estivo di Fedez La Dolce Vita insieme a Tananai. Anche Tha Supreme è un musicista, per la precisione un trapper piuttosto conosciuto tra gli amanti della scena e non solo. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. View this post on Instagram Leggi anche: Mara Sattei, una giovanissima e promettente cantautrice italiana Tha Supreme è il fratello di Mara Sattei, la voce femminile del tormentone estivo di Fedez La Dolce Vita in featuring con Tananai.