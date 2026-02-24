testo e significato di uomo che cade di tredici pietro in gara a sanremo 2026

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi -uno che il Festival lo conosce più che bene- debutterà a Sanremo 2026 con Uomo che cade. Il brano racchiude in sé le due anime del cantante, quella pop e contemporanea e quella decisamente più rap. Parlando del brano, ha detto: «Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute. I successi si contano sulle dita di una mano, ma anche i nostri modelli sono persone che sono inciampate: se ci pensiamo bene, Michael Jordan ha sbagliato più canestri di quanti ne ha centrati». Sanremo 2026: il testo di “Uomo che cade” di Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi». Con una frase piena di amore, Gianni Morandi ha fatto una dedica speciale a suo figlio, Tredici Pietro, in gara al Festival di Sanremo 2026, che partirà quest - facebook.com facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com