testo e significato di qui con me di serena brancale in gara a sanremo 2026

Serena Brancale presenta “Qui con me” al Festival di Sanremo 2026, dopo aver deciso di cambiare stile e puntare su un’atmosfera più intima e romantica. La scelta deriva dalla volontà di esprimere emozioni più profonde e vulnerabili, lasciando da parte le sonorità energiche degli anni passati. La cantante desidera coinvolgere il pubblico con una melodia semplice e sincera, offrendo un messaggio di intimità e ascolto. La sua esibizione promette di essere un momento emozionante.

Con “Qui con me”, Serena Brancale porta al Festival di Sanremo 2026 una canzone profondamente intima e personale, scegliendo di abbandonare il ritmo e l’energia degli anni precedenti per abbracciare una dimensione più fragile e romantica. Il brano si presenta come una ballata cinematografica, intensa e coinvolgente, che le permette di esplorare tutte le sfumature della sua voce e della sua emotività. “Qui con me” di Serena Brancale, testo del brano di Sanremo 2026. Qui con me di C. Avarello – F. Barnaba – S. Brancale FIAT131 – N. Bruno – S. Mineo Ed. Edizioni AvarelloIn Bloom C’è una canzone alla radio che suona E che parla di noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il testo e il significato di Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026: una poesia per la madre scomparsaSerena Brancale porta sul palco di Sanremo 2026 la canzone

“Qui con me” di Serena Brancale a Sanremo 2026: significato, emozioni e cosa racconta la canzoneSerena Brancale ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Qui con me” per raccontare la sua esperienza personale e le emozioni che prova quando è lontana dai suoi cari.

Serena Brancale in conferenza ha parlato del brano “Qui con me”, in gara a Sanremo 2026

«Sei come me». Serena Brancale riassume così il legame con sua madre Maria, a cui ha dedicato la canzone che porta al Festival di Sanremo 2026. Un brano che racchiude tutta la sua storia e la sua crescita, sia come artista che come persona. Serena Bran - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com