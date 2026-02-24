Testo e significato di Labirinto di Luchè in gara a Sanremo 2026

Luchè ha presentato il testo di “Labirinto” a Sanremo 2026, motivato dalla volontà di esplorare nuove sonorità. La canzone affronta temi personali e si distingue per un approccio diretto e sincero. La scelta di non usare il dialetto napoletano, come fatto dal collega Geolier l’anno scorso, riflette una strategia precisa per raggiungere un pubblico più ampio. La partecipazione di Luchè attrae già molta attenzione.

A differenza del suo collega e conterraneo Geolier, secondo classificato a Sanremo 2024, vinto da Angelina Mango con La noia, Luchè non ha scelto il napoletano per il proprio debutto all’ Ariston. Il rapper sarà in gara a Sanremo 2026 con Labirinto, una canzone d’amore che parla di addii e di ricordi che non devono svanire. «Succede a tanti di sentirsi prigionieri in un labirinto, specie a chi ha un’anima sensibile. Quanto a me, sto ancora cercando la via d’uscita. Sono una persona complicata, che non si accontenta di essere “abbastanza”, ma vuole spingersi oltre, anche fallendo, ma spesso anche vincendo», ha spiegato il cantante, all’anagrafe Luca Imprudente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Labirinto” di Luchè a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzoneLuchè porta a Sanremo 2026 la canzone “Labirinto” dopo aver scritto testi che parlano di difficoltà e scelte difficili.

