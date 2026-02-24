testo e significato di i romantici di tommaso paradiso in gara a sanremo 2026

Tommaso Paradiso presenta “I romantici”, una ballad dedicata a sua figlia, scritta con Davide Petrella e Davide Simonetta, e la scelta di interpretarla a Sanremo 2026 nasce dall’emozione di condividere un messaggio personale. La canzone racconta l’amore paterno attraverso parole semplici e sincere, e Paradiso ha deciso di portarla sul palco del Teatro Ariston per trasmettere un sentimento autentico. La partecipazione del cantante genera grande interesse tra il pubblico.

Tra i favoriti a Sanremo 2026, Tommaso Paradiso debutta sul palco del Teatro Ariston con I romantici, una ballad dedicata a sua figlia, scritta con Davide Petrella e Davide Simonetta. Nel testo, l’ex frontman dei Thegiornalisti si augura di spezzare un ciclo di indifferenza tra generazioni: «Non farò come ha fatto mio padre, gelido». «“I romantici” sono quelli che si fermano a guardare il cielo, i treni passare, che si fanno rapire dai pensieri, amano e riflettono, e anche nei momenti di buio sanno che troveranno la luce», ha raccontato. Sanremo 2026: il testo di “I romantici” di Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“I romantici” di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: testo, significato e perché è una dedica (più universale di quanto sembri)Tommaso Paradiso ha scelto di portare a Sanremo 2026 la canzone “I romantici” dopo averla scritta come una dedica speciale per la sua compagna.

Siete pronti Tommaso Paradiso a #Sanremo2026!

Tommaso #Paradiso: #Eurovision Troppo, per me è già tanto #Sanremo #Sanremo2026 x.com

Abbiamo incontrato Tommaso Paradiso a Sanremo, nel corner Lego dove tra cuori e rose ha dato vita a “I romantici “, il brano che porta in gara al Festival E abbiamo chiacchierato un po’, i dettagli sul sito, al link in bio - facebook.com facebook