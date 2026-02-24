Testo e significato di Emigrato Italiano di Welo il jingle ufficiale di Sanremo 2026

Welo ha pubblicato il jingle “Emigrato (Italiano)” in risposta alla promessa fatta durante Sarà Sanremo, attirando l’attenzione di molti. La canzone, scelta come sigla ufficiale di Sanremo 2026, porta un messaggio forte e coinvolgente. La pubblicazione è avvenuta poche ore dopo l’annuncio e ha già generato molte reazioni sui social. La scelta di Welo mira a riflettere le esperienze degli italiani all’estero.