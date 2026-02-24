Terribile incidente muore il cantante italiano È shock totale

Il cantante italiano ha perso la vita in un incidente avvenuto nel piazzale di un'azienda di logistica a Nocera Inferiore, in via Fiano, a causa di un movimento sbagliato di un mezzo pesante. La scena si è trasformata in un’immagine drammatica, con testimoni scioccati che hanno assistito alla scena. La vittima stava caricando merce quando è stato fatale l’impatto. La comunità locale si chiede cosa abbia causato questa tragica fatalità.

Il piazzale di un'azienda di logistica a Nocera Inferiore, in via Fiano, è diventato il teatro dell'ennesima, inaccettabile tragedia sul lavoro. Carmine Albero, un giovane di soli 24 anni originario di Sarno, ha perso la vita ieri mattina mentre svolgeva le sue mansioni di meccanico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il ragazzo sarebbe stato travolto da un autoarticolato della stessa ditta: l'autista, impegnato in una manovra di retromarcia, non si sarebbe accorto della sua presenza. L'impatto è stato devastante; nonostante il tempestivo intervento del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.