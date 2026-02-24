Terremoto Boomerang il sisma assassino che torna per colpire due volte

Il terremoto “Boomerang” ha provocato due scosse in rapida sequenza, causando danni a edifici e infrastrutture, a causa di rotture sismiche che si ripresentano. Uno studio del MIT ha identificato questo fenomeno come un nuovo tipo di sisma, in cui le onde sismiche ritornano con forza dopo aver attraversato una zona. Questa scoperta aiuta a spiegare perché alcune aree subiscono danni anche dopo le prime scosse. La ricerca mette in luce caratteristiche inattese dei terremoti e il loro comportamento complesso.

(Adnkronos) – Un nuovo e rivoluzionario studio del MIT, appena pubblicato su AGU Advances, documenta l'esistenza dei terremoti "boomerang", rotture sismiche che, dopo essere passate, invertono improvvisamente la propria marcia per tornare a scuotere con violenza le zone già colpite. Questo "ritorno di fiamma" geologico non è più considerato un'eccezione legata a labirinti di faglie complesse, ma un pericolo concreto anche per le fratture lineari più semplici, come la temuta Faglia di San Andreas. Il segreto di questo comportamento micidiale risiede in una complessa danza di attrito e pressione all'interno della crosta terrestre.