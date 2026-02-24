Terni Volley Academy duemila persone pronte a spingere Javier Martinez e compagni In arrivo Nelson Dida

Terni Volley Academy ha registrato tre sconfitte al tie break, motivando i giocatori a lottare con maggiore determinazione. La presenza di circa duemila tifosi allo stadio ha dato energia alla squadra, mentre l’arrivo di Nelson Dida promette di rafforzare il gruppo. I sostenitori non smettono di incoraggiare i giocatori, sperando in una svolta nelle prossime partite. La squadra si prepara a nuove sfide con entusiasmo.

Tre sconfitte al tie break che hanno restituito rinnovate speranze di salvezza alla Terni Volley Academy. La compagine rossoverde ha tenuto testa alle prime tre formazioni della classifica generale, conquistando altrettanti preziosissimi punti. Domenica 1 marzo (ore 16) circa duemila spettatori sono attesi al palazzetto dello sport per spingere Javier Martinez e compagni. I Dragons ospiteranno la compagine di Modica, già certa di partecipare ai prossimi playoff.Ospite d'onore il campione del mondo Nelson Dida – legato da una profonda amicizia al vicepresidente Francesco Biribanti – portiere tra i più forti di sempre, che porterà il suo carisma e la sua esperienza al servizio dei rossoverdi.

