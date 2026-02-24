Terni Stefano Bandecchi | Situazione insostenibile nel carcere Sovraffollamento di detenuti e gravi carenze di organico della polizia

Il primo cittadino: “I tentativi di creare disordine e di esasperare la tensione vanno respinti e non possono essere in alcun modo accettati” “Alla luce di quanto avvenuto domenica pomeriggio questa mattina ho telefonato al direttore del carcere per esprimere innanzitutto vicinanza a lui e agli operatori di polizia penitenziaria. Quanto avvenuto è grave e mette a repentaglio la sicurezza degli agenti e degli stessi detenuti. I tentativi di creare disordine e di esasperare la tensione vanno respinti e non possono essere in alcun modo accettati. Detto questo non può sfuggire che la situazione della struttura di Terni non è più sostenibile. C'è un sovraffollamento di almeno 150 unità a fronte, peraltro, di gravi carenze negli organici della polizia penitenziaria e degli operatori carcerari in generale. È chiaro che questo quadro è solo foriero di tensioni e incidenti e non ha a che fare con la equa espiazione della pena e del recupero previsto dalla nostra costituzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Polizia di Stato, il sindacato: "Grave carenza di organico in tutta la provincia, situazione insostenibile"Il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) segnala una significativa carenza di personale in tutta la provincia, evidenziando una situazione che sta diventando insostenibile.

