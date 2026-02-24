Terni Marco Cecconi | L’antidoto contro il rischio-assuefazione è la determinazione sincera a costruire un’alternativa

Marco Cecconi spiega che il rischio di assuefazione può essere combattuto con una volontà autentica di creare soluzioni concrete. La sua riflessione nasce dall’esperienza di un paese come il Giappone, dove i terremoti sono frequenti e la popolazione sa come reagire. Cecconi sottolinea che solo con determinazione si può evitare di cadere nell’abitudine di accettare le difficoltà. Queste parole invitano a riflettere sulla forza di una volontà ferma.

"I terremoti in Giappone sono così frequenti che gli abitanti del Sol Levante sono abituati: sanno bene come prevenire e come rialzarsi, cosa fare e come costruire. I colpi continui assestati da Bandecchi alle regole e alle istituzioni - un’escalation di terremoti da due anni e mezzo a questa parte - rischiano di provocare, invece, un effetto collaterale opposto, quello della rassegnata assuefazione, qualunque sia l’entità del danno. Assuefazione a che cosa?. Assuefazione, innanzitutto, alle bugie della sinistra: bugie a proposito del presunto silenzio del centrodestra sul ‘maxi-rimpasto di S. Valentino’ (centrodestra che invece ha censurato l’operazione in tempo reale, già dieci giorni fa, con una presa di posizione unitaria); bugie nel tentativo di accreditarsi come la soluzione del problema (facendo finta di non essere stata, proprio la sinistra, alla prova di governo della città, la causa delle più gravi crisi politico-finanziarie del Comune di Terni degli ultimi lustri, dalla tangentopoli degli anni ’90, al dissesto su cui è franata la giunta- Di Girolamo). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, Marco Cecconi sul rinvio a giudizio del sindaco Bandecchi: “La forma è anche più della mezza sostanza”

Terni, Marco Cecconi: “Criticità evidenti per l’ampliamento del Campo Scuola. Facile essere profeti”A Terni, Marco Cecconi evidenzia criticità nell’ampliamento del Campo Scuola Casagrande, in vista della prossima riapertura.

Argomenti correlati

Terni, Cecconi (FdI): Uso padronale dell’amministrazione; Bandecchi rinviato a giudizio, l’accusa è evasione fiscale; Terni, il sindaco Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: Dimostreremo la nostra innocenza; Terni, mense e scuole: Gestione rilevante da oltre diciotto milioni di euro. INTERVENTI E TEMPISTICHE.

Terni, sequestrata l’area dell’incendio all’Ast. Sempre gravi le condizioni dell’operaio ustionatoTerni, 11 marzo 2025 – Mentre restano molto gravi le condizioni dell’operaio 26enne rimasto ustionato nell’incendio avvenuto nella serata di lunedì 10 marzo a Terni nelle acciaierie Ast, Il sostituto ... lanazione.it

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi interviene con toni duri nel dibattito politico ternano, tornando ad attaccare il sindaco Stefano Bandecchi e denunciando quello che definisce un “rischio-assuefazione” della città rispetto a com - facebook.com facebook