Terni è scomparso il ‘Maestro’ Enrico Valentini | scatti d’autore che hanno segnato un’epoca

Le esequie del fotoreporter si terranno giovedì 26 febbraio (ore 10) nella chiesa dell’Immacolata Concezione del quartiere Poymer Una carriera costellata da scatti che hanno contrassegnato un’epoca. È scomparso all’età di 89 anni Enrico Valentini, il cui nome è legato indissolubilmente alla fotografia. Era conosciuto da tutti come il ‘Maestro’ per la sua capacità, non comune, di immortalare in modo sopraffino la vita quotidiana. Le esequie si terranno giovedì 26 febbraio (ore 10) nella chiesa dell’Immacolata Concezione del quartiere Polymer. Il nome di Enrico Valentini evoca un evento irripetibile. Nell’agosto del 1961 ebbe l’opportunità di immortalare Brigitte Bardot, recentemente scomparsa.“La foto più bella che ho fatto? È di Brigitte Bardot” ha poi dichiarato. L’attrice stava girando alcune scene del film ‘Vita Privata’ con Marcello Mastroianni tra Spoleto, Terni ed il lago di Piediluco. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

