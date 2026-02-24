Ternana vittoria e quarto posto Forlì piegato nel primo tempo

La Ternana ottiene una vittoria contro il Forlì, che permette di salire al quarto posto in classifica. La causa principale è stata la prestazione convincente nella prima metà di partita, durante la quale i rossoverdi hanno segnato due gol. Un dettaglio chiave è stato l’ingresso di Garetto e Kurti, che ha rafforzato il centrocampo. La squadra ora guarda avanti, pronta a confermare il suo momento positivo.

TERNANA 2 FORLI' 1 TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan (36' st Kurti) Majer (29' st McJAnnet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (15' st Garetto); Pettinari (15' st Panico), Dubickas (36' Leonardi). A disp.: Morlupo, Delibra, Pagliari, Tripi, Meccariello, Aramu, Ferrante, Lodovici, Proietti. All. Liverani. FORLI' (4-3-3): Martelli; Manetti, Palomba, Elia, Onofri; Menarini, De Risio (1' st Franzolini), Scaccabarozzi (34' st Ilari); Macrì (21' st Coveri), Selvini (34' st Zagrè), Farinelli. A disp.: Calvani, Vellaj, Mandrelli, Saporetti, Ripani, Trombetta, Spinelli, Giovannini, Rossi.