terminata la london fashion week a i 2026 abbiamo raccolto gli hairlook di tendenza che non potete perdervi

Alcuni tagli capelli 2026 che arrivano dalle sfilate di Londra vi faranno desiderare che sia ancora e di nuovo autunno. Per questa stagione, infatti, sono stati creati, in occasione della London Fashion Week AI 2026. E sono pronti per rivoluzionare la nostra immagine, con la straordinaria dose di coolness che distingue da sempre la capitale inglese. Sono hairlook che prendono ispirazioni dalle contraddizioni iconiche, radicate da sempre nella città. Per diventare capolavori sulla testa. Tagli capelli 2026: idee contraddittorie e cool da Londra. I tagli capelli visti agli show della capitale londinese sono confortevoli ma estremamente cool. Sanno di giornate di vento e di pioggia, di primi cappotti che avvolgono le lunghezze della chioma, di giornate che si abbandonano a ritmi più cozy e rilassati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

