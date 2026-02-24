Terme di Sciacca la Regione proroga la scadenza del bando da 50 milioni

La Regione ha prorogato al 13 aprile la scadenza del bando da 50 milioni per le Terme di Sciacca, in risposta alle numerose richieste di chiarimento da parte degli operatori. La decisione mira a dare più tempo alle imprese interessate di preparare le domande e presentare progetti concreti. La cifra messa a disposizione punta a sostenere il rilancio e la riqualificazione del complesso termale. La data limite ora permette un'ulteriore pianificazione degli interventi.

Più tempo per le proposte di partenariato pubblico-privato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sul project financing Slitta al 13 aprile il termine per partecipare al nuovo bando per il rilancio delle Terme di Sciacca. La Regione Siciliana concede un mese e mezzo in più agli operatori economici interessati a presentare proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla riqualificazione del complesso termale. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha pubblicato un decreto che fissa alle ore 12 del 13 aprile la nuova scadenza per la presentazione delle proposte, relative a un investimento complessivo di 50 milioni di euro attraverso la formula della finanza di progetto.