Terme di Sciacca la Regione proroga la scadenza del bando da 50 milioni
La Regione ha prorogato al 13 aprile la scadenza del bando da 50 milioni destinato alle Terme di Sciacca, a causa delle numerose richieste di chiarimenti arrivate dagli operatori del settore. La decisione mira a consentire a più aziende di presentare le proposte, in un momento in cui la ripresa del turismo termale sta iniziando a farsi sentire. La modifica temporale permette di rafforzare le possibilità di partecipazione.
Più tempo per le proposte di partenariato pubblico-privato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sul project financing Slitta al 13 aprile il termine per partecipare al nuovo bando per il rilancio delle Terme di Sciacca. La Regione Siciliana concede un mese e mezzo in più agli operatori economici interessati a presentare proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla riqualificazione del complesso termale. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha pubblicato un decreto che fissa alle ore 12 del 13 aprile la nuova scadenza per la presentazione delle proposte, relative a un investimento complessivo di 50 milioni di euro attraverso la formula della finanza di progetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Fiumicino, vertice Regione–Comune: verso la proroga al 1° luglio del nuovo bando TplFiumicino, il confronto tra Regione e Comune si è reso necessario a causa delle difficoltà nel rinnovare il bando Tpl.
Temi più discussi: Terme di Sciacca, slitta ad aprile la scadenza per presentare manifestazioni di interesse; Terme di Sciacca, la Regione proroga la scadenza del bando da 50 milioni - AgrigentoNotizie; Investimento da 50 milioni per le Terme di Sciacca: proroga della Regione per i progetti di finanza; Terme di Sciacca (AG), proroga al 13 aprile per la partecipazione al nuovo bando per il rilancio.
Terme di Sciacca, prorogata la data per partecipare al nuovo bando per il rilancioLa Regione Siciliana dà un mese e mezzo di tempo in più agli operatori economici interessati a partecipare al nuovo bando per il rilancio e la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il dipartimento ... strettoweb.com
Terme di Sciacca, la Regione proroga la scadenza del bando da 50 milioniPiù tempo per le proposte di partenariato pubblico-privato dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sul project financing ... agrigentonotizie.it
Terme di Sciacca, prorogata la data per partecipare al nuovo bando per il rilancio - facebook.com facebook
Riqualificazione Terme di Sciacca, la Regione proroga la scadenza del bando x.com