Tenta rapina e sfonda parabrezza | denunciato

Un uomo ha tentato una rapina e ha sfondato il parabrezza di un’auto, causando danni evidenti, dopo aver reagito con violenza a un tentativo di furto. La sua azione aggressiva ha attirato l’attenzione dei passanti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I carabinieri di Chiaravalle hanno avviato subito le indagini, identificando e denunciando il responsabile in poche ore. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti del quartiere.

Una scia di violenza e vandalismo inaudite, ma che grazie alla rapidità d’indagine dei carabinieri della stazione di Chiaravalle, ha ora dei responsabili. I militari hanno denunciato a piede libero alla procura dei minori di Ancona un diciassettenne residente in un Comune limitrofo e un suo coetaneo del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusati a vario titolo di danneggiamento aggravato e tentata rapina impropria. La ricostruzione dei fatti delinea un profilo di particolare aggressività. Tutto è iniziato la sera del 3 febbraio, quando il primo 17enne avrebbe utilizzato un estintore come un ariete per sfondare il parabrezza di un’automobile parcheggiata, di proprietà di un trentenne residente a Chiaravalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Albero crolla su un'auto in transito in via San Martino e sfonda il parabrezza: quattro persone in ospedaleNel pomeriggio di ieri, un albero è caduto su un'auto in transito in via San Martino, causando danni al parabrezza.

Albero si schianta su un’auto in corda e sfonda il parabrezza: tragedia sfiorata a Palermo, quattro giovani in ospedaleA Palermo, lungo via San Martino, un albero è caduto su un’auto in transito, danneggiando il parabrezza.

