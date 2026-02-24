Tennis le prove dei giovanissimi JB Sport sugli scudi

Gli allievi della Scuola Addestramento Tennis del Tennis Club Ferrara JB Sport hanno dominato le prove del Fitp Junior Program, che si sono svolte sabato 21 febbraio tra Massafiscaglia e Ferrara. La gara ha visto numerosi giovani tennisti sfidarsi in partite intense e ben organizzate. La partecipazione elevata e le performance dei ragazzi hanno confermato la crescita del settore giovanile nel territorio. La competizione ha attirato l’attenzione di appassionati e allenatori locali.

Brillano ancora gli allievi della Scuola Addestramento Tennis del Tennis Club Ferrara JB Sport. Sabato 21 febbraio si sono svolte due tappe del Fitp Junior Program, che hanno visto scendere in campo molti tennisti divisi tra Massafiscaglia e Ferrara. Al Tc Ghiandaio, nella categoria super orange femminile, vittoria per la portacolori di JB Sport Martina Federzoni, che fa il paio con Caterina Manfredini che, tra le Super Green, sconfigge in finale l'altra tesserata JB Francesca Onofri. Nel Super Green maschile ottimi secondo e quarto posto rispettivamente per Tommaso Castellazzi e Tommaso Ballarini.